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Алексей Кустов: Казарин? Когда я был в легкой атлетике, вообще не было такого прецедента

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алексей Кустов прокомментировал фильм о допинге в российском спорте, выпущенный немецким каналом ARD. Напомним, героем расследования стал тренер по легкой атлетике Владимир Казарин, который продолжает работу несмотря на увольнение. 

«Это абсолютная новая ситуация. В те годы, когда я был в легкой атлетике, вообще не было такого прецедента, чтобы отстраняли тренеров, которые потом продолжали бы работать неофициально. Прецедент был создан уже при работе Виталия Мутко, Валентина Балахничева и Виктора Чегина – тренера мордовской школы спортивной ходьбы. 

Чегин был одним из первых тренеров, который пожизненно был дисквалифицирован. К сожалению, сама жизнь заставляет людей, которые были дисквалифицированы, тренировать — к сожалению, нанося ущерб не только себе, но и стране. Самое опасное в ситуации с новым фильмом – то, что он вышел за пару дней до приезда представителей IAAF (Международной ассоциации легкой атлетики – прим. ред.). 23–24 января должна состояться встреча по вопросам выполнения критериев для восстановления членства ВФЛА в международной федерации. Не думаю, что это как-то поспособствует тому, чтобы нам вернули прежний статус. Мне кажется, и в 2017 году легкая атлетика останется без нас.

Посмотрите внимательно, кто стоит у руля на сегодняшний день Во главе ВФЛА — Дмитрий Шляхтин, полковник Минобороны, человек, далек от легкой атлетики. Михаил Бутов, которого избрали членом президиума, когда Коу сказал весь президиум заменить. И руководит всем спортом Виталий Мутко. Те, что были, они же и остались. Виталий Мутко находится в такой ситуации, что он просто не знает куда бежать от этого скандала и что говорить», – приводит слова Кустова «Собеседник».

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