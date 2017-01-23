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«Милан» заинтересован в услугах Марио Фернандеса

Источник:  Calcio MercatoКомментарии

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес может переехать в чемпионат Италии.

Как сообщает Сalciomercato, на игрока столичной команды претендует «Милан», который рассчитывает приобрести футболиста летом 2017 года. Отмечается, что переход бразильца в стан «россоненри» может быть связан с возможным переездом Маттиа Де Шильо в чемпионат Китая.

Также сообщается, что спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли уже провел переговоры с представителями Фернандеса.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник армейцев провел во всех турнирах за столичный клуб 23 матча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 15 млн евро, а его контракт с ЦСКА рассчитан до 2019 года.

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