Заявление КХЛ: Акция болельщиков «Спартака» вызывает крайнее удивление

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) дала оценку распространенной в соцсетях видеозаписи общения группы болельщиков «Спартака» с командой в раздевалке хоккейного клуба.

Приводим полный текст официального заявления:

«Лига ведет последовательную борьбу с проявлениями агрессии на матчах и других мероприятиях чемпионата, с использованием болельщиками ненормативной лексики во время игр, делает все возможное для создания на играх чемпионата и вокруг них атмосферы взаимного уважения. Приоритетом является привлечение на матчи зрителей с детьми, поэтому КХЛ считает подобное поведение болельщиков неприемлемым, порочащим имидж лиги и хоккея как семейного вида спорта. Регламентом КХЛ предусмотрена ответственность клубов за не соответствующее цивилизованным нормам поведение болельщиков.

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В связи с этим вызывает крайнее удивление акция болельщиков «Спартака», в грубой и нецензурной форме высказавших свое неудовольствие игрой команды, а также то, что данная акция была проведена в присутствии сотрудников клуба.

Лига считает подобные акции, а также их распространение недопустимыми и внимательно изучит обстоятельства данного инцидента на предмет принятия решения о санкциях».