Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Хоккей  Спартак- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Трактор
Хоккей  Витязь- : -Салават Юлаев
Хоккей  ХК Сочи- : -СКА
Футбол  Сенегал- : -Алжир
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Федор Щербаченко: Луческу и Каррера почувствовали конкуренцию со стороны Радимова и Бушманова

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Российский специалист Федор Щербаченко выразил мнение, что наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов не должен покидать столичный клуб. Ранее сообщалось, что наставник близок к приходу в молодежную сборную России.

– Бушманова нельзя сегодня ставить в молодежную сборную, ему нужно доверять клуб, потому что он очень качественно воспитывает игроков. А в молодежной сборной он будет их собирать на короткие сборы и просто, скажем, пожинать работы других клубных тренеров. Сборная – это сборная, а клуб – это клуб, где ты работаешь на сборах, в недельных циклах. Так что ни в коем случае нельзя Бушманова убирать из «Спартака-2», завтра «Спартак» еще пожалеет о таком решении, Гунько – не та фигура, которая способна равноценно заменить Бушманова. Это вред нашему футболу, можно сравнить это с европейскими санкциями, которые вредят нашей стране. А сегодня, так сказать, итальянец принес санкции еще и в наш футбол, и теперь они мешают развитию наших игроков. Считаю, что увольнение Бушманова – это санкции Европы против футбола России.

Еще надо вспомнить очень похожую ситуацию с Луческу, когда он сказал, что нужно убрать, ликвидировать «Зенит-2». Для чего, извините? В этой команде есть молодые игроки, которые сегодня, как горячие пирожки, нарасхват, а мы будем ее ликвидировать. Возможно, игроки «Зенита-2» в 2018 году будут играть на чемпионате мира.

– Зачем же тогда Луческу и Каррера выступают с такими идеями?
– Потому что они почувствовали конкуренцию со стороны Радимова и Бушманова, а сильные тренеры под боком им не нужны, – приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Во вторник Бушманова утвердят главным тренером молодежной сборной РоссииВо вторник состоится бюро исполкома РФС, на котором Евгений Бушманов должен быть утвержден главным тренером молодежной сборной России.Лига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. ПокаЛига чемпионов за всю историю: «Спартак» впереди России всей. ПокаУЕФА опубликовал таблицу достижений клубов в Лиге чемпионов за всю ее историю. «Спартак» - лучший из российских клубов.Луческу – пятый по количеству матчей в Лиге чемпионов за всю историю, Романцев – 16-йОфициальный сайт УЕФА опубликовал список 30 тренеров, которые провели больше всего матчей в Лиге чемпионов.Вас здесь не стояло. Микулик – о новом тренере российской «молодежки»Вас здесь не стояло. Микулик – о новом тренере российской «молодежки»Обозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о новом тренере молодежной сборной России по футболу.Федор Щербаченко: Ничего положительного в идеях ван Бастена я не вижуРоссийский тренер Федор Щербаченко не поддерживает реформы футбольных правил, предложенные трехкратным обладателем «Золотого мяча» Марко ван Бастеном.Мозоли Кокорина, побег Дзюбы в Китай. Как прошел сбор «Зенита» в ОАЭМозоли Кокорина, побег Дзюбы в Китай. Как прошел сбор «Зенита» в ОАЭДесять дней первого зимнего сбора петербургского клуба – в цифрах и фотографиях.Мирча Луческу: Это был очень важный сбор, чтобы подготовить команду функциональноГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги сбора в ОАЭ.Александр Самедов: С переходом в «Спартак» одним из первых поздравил КовальчукАлександр Самедов: С переходом в «Спартак» одним из первых поздравил КовальчукАлександр Самедов вернулся в «Спартак» спустя 12 лет и дал интервью «Советскому спорту».Александр Самедов: Пока не говорил Каррере, что с детства болею за «Милан»Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов с детства является болельщиком «Милана».Незасчитанная победа. «Зенит» забил дважды, но не обыграл узбекский «Локо»Незасчитанная победа. «Зенит» забил дважды, но не обыграл узбекский «Локо»В обоих таймах сыграл только Молло, а Цаллагов запорол отличный выход один на один.Никита Симонян: Мутко и Черчесов поддержали кандидатуру Бушманова на пост главного тренера «молодежки»Первый вице- президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян рассказал, что президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко и главный тренер первой сборной Станислав Черчесов поддержали кандидатуру Евгения Бушманова на пост главного тренера молодежной сборной России по футболу.Владислав Радимов: Игроки «Зенита-2» работают на «ура». Иногда приходится их сдерживатьГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги первого контрольного матча на сборе в Испании против «Кадиса Б» (1:2) и рассказал о работе команды.Что скрывают Каррера и Бердыев? Обзор сборов (видео)Что скрывают Каррера и Бердыев? Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Марко Трабукки: Очень известный тренер позвонил Каррере и спросил о ФернандесеФутбольный агент Марко Трабукки рассказал о том, что гглавному тренеру «Спартака» поступил необычный звонок от очень известного тренера.Дмитрий Гунько возглавит «Спартак-2»Новым главным тренером «Спартака-2» станет Дмитрий Гунько, сообщает «Матч ТВ».Евгений Бушманов: Молодежная сборная России? У меня через час тренировка «Спартака-2»Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов не стал комментировать информацию о том, что он возглавит молодежную сборную России.Никита Симонян: Бушманов возглавит молодежную сборную России по футболуПервый вице- президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян рассказал, что новый главным тренером молодежной сборной России по футболу будет назначен Евгений Бушманов.Первый день «Спартака». Обзор сборов (видео)Первый день «Спартака». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Каррера промахнулся? Михаил Борзыкин – о начале спартаковского сбораКаррера промахнулся? Михаил Борзыкин – о начале спартаковского сбораОбозреватель «Советского спорта» делится опасениями, вызванными поздним выходом «Спартака» из отпуска.Как Лунев обыграл чемпиона Англии. Главное из матча «Зенита» с командой ЛазовичаКак Лунев обыграл чемпиона Англии. Главное из матча «Зенита» с командой ЛазовичаПолучилось гораздо познавательнее, чем издевательство над молодежкой из Омана без камер.
Главные новости
Футбол
Судейский комитет РФС могут возглавить Баскаков, Бутенко, Гвардис или Авдонченко
Футбол
Во вторник Бушманова утвердят главным тренером молодежной сборной России
Хоккей
Заявление КХЛ: Акция болельщиков «Спартака» вызывает крайнее удивление
Футбол
«Милан» заинтересован в услугах Марио Фернандеса
Легкая атлетика
Сергей Епишин: Откуда информация, что я беру 200 тысяч рублей со спортсменов на допинг?
Баскетбол
«Вологда-Чеваката» может прекратить существование
Футбол
Геннадий Голубин стал главным селекционером московского «Динамо»
Футбол
Луческу – пятый по количеству матчей в Лиге чемпионов за всю историю, Романцев – 16-й
Футбол
«Спартак» занял 30-е место в сводной таблице Лиги чемпионов
Футбол
Дмитрий Селюк: ЦСКА точно продолжит следить за Джафаром
все новости
Владислав Радимов
Владислав Радимоввсе новости
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Евгений Бушманов
Евгений Бушмановвсе новости
Фёдор Щербаченко
Фёдор Щербаченковсе новости