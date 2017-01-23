Федор Щербаченко: Луческу и Каррера почувствовали конкуренцию со стороны Радимова и Бушманова

Российский специалист Федор Щербаченко выразил мнение, что наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов не должен покидать столичный клуб. Ранее сообщалось, что наставник близок к приходу в молодежную сборную России.

– Бушманова нельзя сегодня ставить в молодежную сборную, ему нужно доверять клуб, потому что он очень качественно воспитывает игроков. А в молодежной сборной он будет их собирать на короткие сборы и просто, скажем, пожинать работы других клубных тренеров. Сборная – это сборная, а клуб – это клуб, где ты работаешь на сборах, в недельных циклах. Так что ни в коем случае нельзя Бушманова убирать из «Спартака-2», завтра «Спартак» еще пожалеет о таком решении, Гунько – не та фигура, которая способна равноценно заменить Бушманова. Это вред нашему футболу, можно сравнить это с европейскими санкциями, которые вредят нашей стране. А сегодня, так сказать, итальянец принес санкции еще и в наш футбол, и теперь они мешают развитию наших игроков. Считаю, что увольнение Бушманова – это санкции Европы против футбола России.

Еще надо вспомнить очень похожую ситуацию с Луческу, когда он сказал, что нужно убрать, ликвидировать «Зенит-2». Для чего, извините? В этой команде есть молодые игроки, которые сегодня, как горячие пирожки, нарасхват, а мы будем ее ликвидировать. Возможно, игроки «Зенита-2» в 2018 году будут играть на чемпионате мира.

– Зачем же тогда Луческу и Каррера выступают с такими идеями?

– Потому что они почувствовали конкуренцию со стороны Радимова и Бушманова, а сильные тренеры под боком им не нужны, – приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».



