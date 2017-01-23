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«Тосно» сыграло вничью с «Политехником» на сборе в Турции, Милевский забил гол

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Во второй контрольной игре первого тренировочного сбора «Тосно» сыграл вничью с «Политехником» из Яссы со счетом 3:3.

За тосненцев отличились Артем Милевский, Александр Кутьин и Павел Киреенко, в составе румынской команды мячи на счету Мадалены Чиучи, Дайсуке Сато и Нарциса Бадича.

С первых минут на вышли следующие футболисты тосненского клуба: Нигматуллин, Гарбуз, Дугалич, Абазов, Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Макаров, Палиенко, Кутьин, Милевский. 

Состав во втором тайме: Нигматуллин, Гарбуз, Сухарев, Дугалич (Абазов 63’), Богаев, Киреенко, Мухаметшин (Палиенко 63’), Чиркин, Причиненко, Макаров, Кутьин (Сенин 68’).

17 января клуб из Ленинградской области провел матч с «Нефтчи» (2:2), 25 числа «Тосно» завершит первый сбор, в Турции запланировано три сбора. «Тосно» занимает второе место в первенстве ФНЛ, имея в активе 49 очков после 24 туров. 

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