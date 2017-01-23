«Тосно» сыграло вничью с «Политехником» на сборе в Турции, Милевский забил гол
Во второй контрольной
игре первого тренировочного сбора «Тосно» сыграл вничью с «Политехником» из Яссы
со счетом 3:3.
За тосненцев отличились Артем Милевский, Александр Кутьин и
Павел Киреенко, в составе румынской команды мячи на счету Мадалены Чиучи, Дайсуке
Сато и Нарциса Бадича.
С первых минут на вышли следующие футболисты тосненского клуба: Нигматуллин, Гарбуз, Дугалич, Абазов, Богаев,
Кашчелан, Мухаметшин, Макаров, Палиенко, Кутьин, Милевский.
Состав во втором тайме: Нигматуллин, Гарбуз, Сухарев, Дугалич (Абазов
63’), Богаев, Киреенко, Мухаметшин (Палиенко 63’), Чиркин, Причиненко, Макаров,
Кутьин (Сенин 68’).
17 января клуб из Ленинградской области провел матч с «Нефтчи» (2:2), 25 числа «Тосно» завершит первый сбор, в Турции запланировано три сбора. «Тосно» занимает второе место в первенстве ФНЛ, имея в активе 49 очков после 24 туров.