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Во вторник Бушманова утвердят главным тренером молодежной сборной России

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во вторник состоится бюро исполкома РФС, на котором Евгений Бушманов должен быть утвержден главным тренером молодежной сборной России.

– Бушманов является единственным кандидатом на эту должность, – отметил первый вице-президент РФС Никита Симонян в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

45-летний Бушманов сейчас является главным тренером «Спартака-2», который занимает 6-е место в ФНЛ.

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