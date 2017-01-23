Во вторник Бушманова утвердят главным тренером молодежной сборной России
Во вторник состоится бюро исполкома РФС, на котором Евгений Бушманов должен быть утвержден главным тренером молодежной сборной России.
– Бушманов является единственным кандидатом на эту должность, – отметил первый вице-президент РФС Никита Симонян в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».
45-летний Бушманов сейчас является главным тренером «Спартака-2», который занимает 6-е место в ФНЛ.
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