Судейский комитет РФС могут возглавить Баскаков, Бутенко, Гвардис или Авдонченко

По информации «Советского спорта», во вторник на бюро исполкома РФС может быть назначен руководитель судейского комитета.

Напомним, после того, как должность руководителя судейского комитета покинул Николай Левников (он возглавил департамент судейства Федерации футбола Казахстана), должность в РФС оставалась вакантной.

– Во вторник на заседании бюро исполкома РФС может быть утвержден руководитель судейского комитета, – отметил первый вице-президент РФС Никита Симонян в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

По имеющейся информации, среди претендентов на должность руководителя судейского комитета экс-арбитры ФИФА Андрей Бутенко, Юрий Баскаков и Александр Гвардис, а также инспектор УЕФА и РФС, член исполкома РФС, в недавнем прошлом футбольный арбитр Наталья Авдонченко.