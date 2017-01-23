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Федор Смолов: Заслуженно ли футболисты получают такие бабки? Нет!

Источник:  Журнал «GQ»Комментарии

Форвард «Краснодара» Федор Смолов порассуждал на тему зарплат в современном футболе.

«Правда ли, что все футболисты тупые? Не хочу никого обидеть, но скорее да, чем нет. Но есть ребята, которые читают либеральные газеты, любят путешествовать, с ними интересно поговорить, у них речь без слов-паразитов. 

В принципе деньги, которые вовлечены в ту сферу, где я работаю, пропорциональны моей зарплате. Найти людей на свободное место бурильщика можно больше, чем профессиональных футболистов. Миллионы пацанов занимаются футболом, а играют на уровне сборной 30 человек. Футболисты ничего полезного миру не дают? Я согласен. Что вы хотите услышать? Заслуженно ли мы получаем такие бабки? Нет!», – цитирует Смолова GQ Russia.

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