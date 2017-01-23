Роман Дворянкин: Задача на «мейджоре» — войти как минимум в топ-4

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в интервью CyberSport.ru рассказал о буткемпе команды, причине отказа от квалификации на SL i-League Starseries Season 3 и поделился ожиданиями от The Kiev Major 2017.



«Изначально планировалось, что ребята вернутся из Хорватии, проведут пару недель дома и ближе к концу месяца соберутся на буткемп. Но мы совместно приняли решение, что нет смысла ждать. Нужно по горячим следам делать работу над ошибками, и поэтому они сейчас заезжают на буткемп в Москву.



Буткемп будет проходить столько, сколько нужно, пока те наработки, что мы начали делать еще после BTS Europe #4, не дадут реальный результат.



Сейчас сменилась мета и потребовалось дополнительное время, чтобы довести до ума то, что мы делали на старом патче. Понятно, что выиграй мы какой-то из этих турниров, у нас появилась бы гарантия инвайта на «мейджор» или были бы большие шансы на это. Но наша главная задача — обкатать новые стратегии в спокойном тренировочном режиме. И я призываю не ждать, что мы обязательно будем использовать все эти наработки на квалификации к DAC или в других ближайших турнирах.



Мы решили отказаться от квалификации на StarLadder и потратить максимум ресурсов и усилий на то, чтобы уверенно чувствовать себя в новой мете. Задача на «мейджоре» — войти как минимум в топ-4».



Источник