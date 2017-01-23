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Константин Генич: У Спаллетти даже Фасио заиграл как топ-защитник, приятно удивлен

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оценил работу экс-наставника «Зенита» Лучано Спаллети в качестве главного тренера «Ромы».

«Слушайте, у Спаллетти даже Федерико Фасио заиграл как топ-защитник! Приятно удивлен!», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Напомним, итальянский тренер возглавил «Рому» в январе 2016 года. На данный момент команда под его руководством занимает 2 место в таблице Серии А (47 очков), уступая лидирующему «Ювентусу» один балл.

Отметим, что аргентинец Фасио перешел в стан «волков» летом 2016 года. Во время работы прежнего тренера «Ромы» – Руди Гарсии – игрок не проходил в основу своей команды.

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