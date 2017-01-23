Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив1 : 3Металлург
Хоккей  Спартак0 : 1ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва3 : 0Трактор
Хоккей  Витязь0 : 3Салават Юлаев
Хоккей  ХК Сочи0 : 1СКА
Футбол  Сенегал- : -Алжир
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«ПСЖ» выигрывает борьбу у «Юнайтед» за нападающего «Бенфики»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Бенфики» Гонсалу Гедиш может покинуть клуб в текущее трансферное окно. 

Как сообщает Goal, на игрока лиссабонской команды претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Интерес со стороны французского клуба подтвердил главный тренер действующего чемпиона Лиги 1 Унаи Эмери:

«Все хорошие игроки находятся в сфере интересов нашего клуба. Гедиш является одним из них», – сказал специалист.

Отмечается, что «ПСЖ» лидирует в борьбе за 20-летнего португальца, который также интересен «Монако».

В нынешнем сезоне форвард провел за «Бенфику» 28 матчей, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает нападающего в 9 млн евро, а его контракт с португальским клубом рассчитан до 2021 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Адриано Галлиани: «Милан» не интересуется Марио ФернандесомВице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал информацию об интересе итальянского клуба к защитнику московского ЦСКА Марио Фернандесу.«Милан» заинтересован в услугах Марио ФернандесаЗащитник московского ЦСКА Марио Фернандес может переехать в чемпионат Италии.Сол Кэмпбелл: В ситуации Санчеса и «Арсенала» все зависит от желания пойти на компромиссБывший защитник лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл высказался о ситуации в стане «пушкарей» нападающего Алексиса Санчеса, который продолжает вести переговоры с клубом о новом контракте.Иванович может перейти в «Эвертон», Джагелка – в «Сандерленд»Защитник «Челси» Бранислав Иванович может стать игроком «Эвертона». Не исключено, что он станет заменой Филу Джагелке.Дмитрий Селюк: ЦСКА точно продолжит следить за ДжафаромФутбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, почему его клиент Абдулла Джафар не подошел ЦСКА. Он также сказал, что клуб продолжит следить за нападающим.«Милан» хочет заполучить Фернандеса? Таблица трансферов РФПЛ«Милан» хочет заполучить Фернандеса? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Интер» и «Ювентус» интересуются защитником «Вольфсбурга» РодригесомЛевый защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес привлек внимание ведущих итальянских клубов. На него претендуют «Ювентус» и «Интер».Три китайских клуба интересуются Даниэлем АлвесомИнтерес к защитнику «Ювентуса» Даниэлу Алвесу проявляют три китайских клуба. Об этом сообщает France Football.Удаление Венгера и проломленный череп. Главные события 22-го тура АПЛУдаление Венгера и проломленный череп. Главные события 22-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в 22-м туре английской премьер-лиги.Бывший форвард «Кубани» Данило проходит просмотр в «Анжи»Экс-нападающий «Кубани» бразилец Данило может стать игроком «Анжи». В настоящий момент он проходит медосмотр в махачкалинском клубе.«МЮ» и «Челси» готовы выложить за Бэйла 172 миллиона фунтов«Манчестер Юнайтед» и «Челси» по окончании этого сезона поспорят за нападающего «Реала» Гарета Бэйла, сообщает The Sun.Джамал Дибиргаджиев: Не думаю, что останусь в «Фатиме» на постоянной основеРоссийский нападающий «Фатимы» Джамал Дибиргаджиев сказал, что хотел бы играть в более сильной команде. Его нынешний клуб выступает в третьем дивизионе португальского футбола.Дзю-Ба и еще 5 россиян, о которых мечтают в КитаеДзю-Ба и еще 5 россиян, о которых мечтают в КитаеСразу несколько клубов из Поднебесной заинтересованы в переходе нападающего сборной России Артема Дзюбы.«Челси» поборется с «Зенитом» за РаноккьюВ борьбу за защитник «Интера» Андреа Раноккью включился лондонский «Челси», сообщает Сalcioline.com.Александр Тарханов: Вряд ли у нас будут новичкиГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов сказал, что во время зимнего перерыва команда, скорее всего, не подпишет новых игроков.Дзюба уедет в Китай? ЦСКА отказался от нападающего. Свежие трансферные слухиДзюба уедет в Китай? ЦСКА отказался от нападающего. Свежие трансферные слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Интер» хочет продать Перишича, чтобы купить Алексиса Санчеса у «Арсенала»Миланский «Интер» хочет приобрести форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса. Об этом сообщают британские СМИ.Гендиректор «Арсенала»: Фримпонг покидает клуб, сегодня-завтра у нас появится определенностьГенеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что переход полузащитника тульского «Арсенала» Эммануэля Фримпонга в один из шведских клубов должен быть оформлен в понедельник или вторник.Сразу несколько китайских клубов хотят купить ДзюбуНесколько китайских футбольных клубов заинтересованы в приобретении нападающего сборной России.Жозе Моуринью о Клоппе: Некоторые коллеги думают, что они важнее, чем на самом деле. Игроки имеют право уезжать в КитайГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее раскритиковал игроков, которые соглашаются на переход в Китай из европейских клубов (в частности, экс-полузащитника «Челси Оскара). Слова Клоппа подверг критике главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Главные новости
Ралли
Задай вопрос победителю «Дакара-2017» Эдуарду Николаеву!
Хоккей
«Спартак» – ЦСКА. Онлайн
Хоккей
«Сочи» – СКА. Онлайн
Футбол
Гендиректор «Кубани»: Господин Литвак согласился взять на себя текущие расходы. Долги будем выплачивать сами
Футбол
Адриано Галлиани: «Милан» не интересуется Марио Фернандесом
Футбол
Игроки «Кубани» пожаловались Мутко на задержки зарплаты
Футбол
«Терек» сыграл вничью с «Заглембе» в товарищеском матче
Футбол
Федор Смолов: Заслуженно ли футболисты получают такие бабки? Нет!
Футбол
Судейский комитет РФС могут возглавить Баскаков, Бутенко, Гвардис или Авдонченко
Футбол
Во вторник Бушманова утвердят главным тренером молодежной сборной России
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Бенфика
Бенфикакалендарьстатистика
Гонсалу Гедеш
Гонсалу Гедешвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы