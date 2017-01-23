«ПСЖ» выигрывает борьбу у «Юнайтед» за нападающего «Бенфики»
Форвард «Бенфики» Гонсалу Гедиш может покинуть клуб в текущее трансферное окно.
Как сообщает Goal, на игрока лиссабонской команды претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Интерес со стороны французского клуба подтвердил главный тренер действующего чемпиона Лиги 1 Унаи Эмери:
«Все хорошие игроки находятся в сфере интересов нашего клуба. Гедиш является одним из них», – сказал специалист.
Отмечается, что «ПСЖ» лидирует в борьбе за 20-летнего португальца, который также интересен «Монако».
В нынешнем сезоне форвард провел за «Бенфику» 28 матчей, забил 7 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает нападающего в 9 млн евро, а его контракт с португальским клубом рассчитан до 2021 года.
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