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Игроки «Кубани» пожаловались Мутко на задержки зарплаты

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

В распоряжении «Матч ТВ» оказалось письмо, подписанное 26 футболистами «Кубани» и адресованное президенту РФС Виталию Мутко и губернатору Краснодарского края Венеамину Кондратьеву.

«Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края как акционер футбольного клуба «Кубань» явно не справляется со своими обязанностями и не может обеспечить финансирование на должном уровне, а инвестор, который мог бы помочь решить клубу финансовые проблемы, до сих пор не найден, - говорится в письме. - На данный момент все футболисты клуба не получают заработную плату более семи месяцев, а премиальные - более десяти месяцев… В случае, если финансовые проблемы футбольного клуба «Кубань» не будут решены в ближайшее время, мы вынуждены будем приостановить свою работу, отказавшись от участия в тренировках и матчах команды. Более того, многие из нас готовы пойти на крайнюю меру - расторгнуть трудовые договоры с клубом и обратиться с жалобами в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза».

Напомним, что после 24 матчей занимает 14-е место в таблице ФНЛ.

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