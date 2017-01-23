Клаудио Раньери: Прошлый сезон для «Лестера» – настоящая фантастика, а этот – просто реальность

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о целях своей команды, а также высказался о выступлении действующего чемпиона АПЛ в текущем сезоне.

«Конечно, перед стартом этого сезона мы прекрасно понимали, что топ-клубы вернутся на прежний уровень и будут бороться за титул. Мы знали, насколько «Лестеру» будет тяжело.

Сейчас наша цель, как и в прошлом сезоне – 40 очков в чемпионате. Достижение этого результата обезопасит «Лестер» от вылета из высшего дивизиона.

Да, прошлой сезон для «Лестера» – настоящая фантастика, а этот – просто реальность, к которой привыкли все», – сказал итальянский специалист, слова которого приводит Goal.

На данный момент «лисы» занимают 15-е место в таблице Премьер-лиги, набрав 21 балл.