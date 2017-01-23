«Кузня» прервала серию из 12 поражений, обыграв по буллитам «Ладу»
«Лада» дома уступила новокузнецкому «Металлургу» (1:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. У хозяев льда отличился Андрей Иванов, у гостей - Никита Лямкин.
В серии буллитов победу «Кузне» принес точный бросок Кирилла Семенова.
Волжане занимают 14-е место в Восточной конференции. Сибиряки прервали серию из 12 поражений, но идут в ней последними.
25 января «Лада» примет «Авангард», а «Металлург» в тот же день сыграет на выезде с «Нефтехимиком».
Матч
Лада - Металлург Нк - 1:2 Б. (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Лямкин 3:48 (0:1). Иванов (Филатов, Валуйский), 29:45 (1:1).
Победный буллит:
Лебедев - 1:2.
Место и дата
23 января 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
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