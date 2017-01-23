В феврале стадион в Петербурге протестируют 10 тысяч человек

11 февраля стадион на Крестовском острове примет первые 10 тысяч человек в рамках технического тестирования.

Информацию о проведении в этот день акции «Первый посетитель» корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» подтвердили организаторы мероприятия.

– Основная задача этого мероприятия – помочь протестировать это новое грандиозное сооружение, его пропускные возможности, способность принимать большую аудиторию. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта и распечатать билет, – подчеркнули организаторы.

Информацию о регистрации можно будет получить после 25 января на сайте стадиона.

Напомним, 26 декабря «Метрострой», генподрядчик арены, объявил о завершении строительных работ на объекте. Три дня спустя стадион был введен в эксплуатацию. Срок сдачи работ - до 31 марта 2017 года. Также комитет по строительству Санкт-Петербурга заключил с «Метростроем» два контракта по дополнительным работам на арене общей стоимостью почти в три миллиарда рублей.

Первый матч на стадионе пройдет в апреле, это будет игра чемпионата России «Зенит» – «Урал». Арена примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.