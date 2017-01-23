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Гендиректор «Кубани»: Господин Литвак согласился взять на себя текущие расходы. Долги будем выплачивать сами

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал ситуацию в клубе. Как уже сообщалось, футболисты «Кубани» написали письмо президенту РФС Виталию Мутко, в котором пожаловались на многомесячные задержки зарплаты.

– Ситуация действительно тяжелая, но не критическая, - сказал Геннадий Крапивка корреспонденту «Советского спорта». - Команда на сборах. Руководство края и клуба работает в этом направлении. Новый инвестор не отказался от того, чтобы взять на себя текущую деятельность по расходам клуба. По старым долгам будем рассчитываться собственными силами. Что касается письма – право любого человека реагировать так на ситуацию.

– Вы пытались уговорить игроков, чтобы они не писали письмо в адрес Мутко?
– Как можно взрослых людей уговаривать? Но они видят, что мы команду не бросаем. На сборы вот отправили. Это тоже стоит труда. Планируем закрывать долги. Никого не собираемся бросать, обижать. Да, даты, когда можем рассчитаться, не называем – чтобы не получить следующее письмо. Сейчас многие клубы ФНЛ, РФПЛ, да и вообще страна переживают не лучшие времена. Мы, к сожалению, не исключение.

– Вы сказали об инвесторе. Это председатель топливной компании и кинопродюсер Мишель Литвак?
– Да. На данный момент есть поддержка с его стороны.

– Что-то может заставить его изменить планы?
– Он живой человек. Думаю, может. Пока, повторюсь, он готов взять на себя нынешние расходы, но не долги.

Напомним, «Кубань» занимает сейчас 14-е место в РФПЛ.

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