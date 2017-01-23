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Деулофеу перешел из «Эвертона» в «Милан» (фото)

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

Испанский полузащитник Жерар Деулофеу официально стал игроком «Милана». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Отмечается, что игрок будет выступать за «россонери» до конца текущего сезона, после чего представитель Серии А сможет смогут выкупить футболиста за 18 миллионов евро. Согласно информации СМИ, аренда Деулофеу обошлась «Милану» в 500 тысяч евро.

Напомним, после прихода в «Эвертон» Рональда Кумана, испанец перестал проходить в основу английской команды.

На данный момент 22-летний полузащитник провел во всех турнирах 12 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает Деулофеу в 9 млн евро, а его контракт с «Эвертоном» рассчитан до 2018 года.

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