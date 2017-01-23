«Магнитка» на выезде обыграла «Локомотив»
«Локомотив» дома уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличился Александр Кадейкин, у гостей - Александр Семин, Сергей Терещенко, Ян Коварж и Евгений Тимкин.
Ярославцы занимают третье место в Западной конференции, уральцы лидируют на Востоке.
25 января «Локомотив» примет «Трактор», а «Металлург» в тот же день сыграет в гостях с «Витязем».
Матч
Локомотив - Металлург Мг - 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Голы:
Сёмин (Ли), 21:17 (0:1). Кадейкин 31:43 (1:1). Терещенко (Тимкин, Филиппи), 32:07 (1:2). Коварж (Мозякин, Антипин), 33:51 (1:3). Тимкин 59:52 (1:4).
Место и дата
23 января 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
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