FA обвиняет Венгера в оскорблении и физическом контакте с четвертым арбитром

Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии (FA), главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгр обвиняется недостойном поведении по отношению к арбитру в матче с «Бернли».

Напомним, накануне «пушкари» обыграли своего соперника со счетом 2:1 в 22-м туре АПЛ. На 93-й минуте, когда судья назначил пенальти в ворота «Арсенала», французский специалист был удален со скамейки.

Спортивная организация обвиняет наставника «канониров» в оскорблении и физическом контакте с четвертым арбитром. Отмечается, что Венгер до вечера 26 января должен ответить на обвинения.