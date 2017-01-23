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FA обвиняет Венгера в оскорблении и физическом контакте с четвертым арбитром

Источник:  FA Premier LeagueКомментарии

Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии (FA), главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгр обвиняется недостойном поведении по отношению к арбитру в матче с «Бернли».

Напомним, накануне «пушкари» обыграли своего соперника со счетом 2:1 в 22-м туре АПЛ. На 93-й минуте, когда судья назначил пенальти в ворота «Арсенала», французский специалист был удален со скамейки.

Спортивная организация обвиняет наставника «канониров» в оскорблении и физическом контакте с четвертым арбитром. Отмечается, что Венгер до вечера 26 января должен ответить на обвинения.

Матч

Арсенал - Бёрнли - 2:1 (0:0)

Голы

Мустафи 59 (1:0). Санчес 90 (2:0 - пен.). Грэй 90 (2:1 - пен.).

Состав

Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Мустафи, Паулиста, Джака, Рэмзи, Озил (Бельерин, 89), Жиру (Уэлбек, 87), Айвоби (Коклен, 69), Санчес

Бёрнли: Хитон, Ми, Кин, Уорд, Лоутон, Хендрик (Бартон, 73), Бойд, Дефур (Воукс, 77), Марни (Тарковски, 76), Барнс, Грэй

Предупреждения:

Мустафи, 90 - Лоутон, 59; Марни, 74; Барнс, 90

Удаления:

Джака, 66 - нет

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

22 января 17:15, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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