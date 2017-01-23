FA обвиняет Венгера в оскорблении и физическом контакте с четвертым арбитром
Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии (FA), главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгр обвиняется недостойном поведении по отношению к арбитру в матче с «Бернли».
Напомним, накануне «пушкари» обыграли своего соперника со счетом 2:1 в 22-м туре АПЛ. На 93-й минуте, когда судья назначил пенальти в ворота «Арсенала», французский специалист был удален со скамейки.
Спортивная организация обвиняет наставника «канониров» в оскорблении и физическом контакте с четвертым арбитром. Отмечается, что Венгер до вечера 26 января должен ответить на обвинения.
Матч
Голы
Мустафи 59 (1:0). Санчес 90 (2:0 - пен.). Грэй 90 (2:1 - пен.).
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Монреаль, Мустафи, Паулиста, Джака, Рэмзи, Озил (Бельерин, 89), Жиру (Уэлбек, 87), Айвоби (Коклен, 69), Санчес
Бёрнли: Хитон, Ми, Кин, Уорд, Лоутон, Хендрик (Бартон, 73), Бойд, Дефур (Воукс, 77), Марни (Тарковски, 76), Барнс, Грэй
Предупреждения:
Мустафи, 90 - Лоутон, 59; Марни, 74; Барнс, 90
Удаления:
Джака, 66 - нет
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
22 января 17:15, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция