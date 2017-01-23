Шири, Грайсс и Оши – звезды недели в НХЛ

Александр Медведев: Для НХЛ было бы глубочайшей ошибкой не направлять своих хоккеистов на ОИ

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев поделился мнением о возможном отказе руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от участия в Олимпийских играх 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане (Южная Корея).