Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Витязь3 : 3Салават Юлаев
Хоккей  ХК Сочи0 : 4СКА
Футбол  Сенегал0 : 0Алжир
Хоккей  Спартак1 : 6ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва6 : 2Трактор
Футбол  Зимбабве0 : 0Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шири, Грайсс и Оши – звезды недели в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

НХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата прошедшей игровой недели.

Первой звездой признан форвард «Питтсбурга» Конор Шири. Он внес весомый вклад в четыре победы своей команды, набрав 9 (6+3) очков.

Второй звездой стал голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс. С ним команда из Нью-Йорка выиграла два матча и в одном уступила в овертайме. Грайсс отразил 97,1% бросков и пропустил в среднем 0,98 шайбы за игру. Два матча из трех он сыграл на ноль.

Третья звезда - нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, набравший шесть (3+3) очков в трех играх.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события неделиДерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Лундквист, Аткинсон и Тэйвз – звезды дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ опубликовал трех звезд игрового дня.Поражение Макаровой, два очка Малкина и новый фильм о допинге в России. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.Четыре очка Тэйвса принесли победу «Чикаго» в матче с «Ванкувером»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 4:2.НХЛ. «Чикаго» обыграл «Ванкувер», «Миннесота» уступила «Нэшвиллу» и другие матчи дняВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Шайба Проворова помогла «Филадельфии» одержать волевую победу над «Айлендерс»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на домашнем льду в овертайме проиграл «Филадельфии» со счетом 2:3.«Коламбус» без Бобровского обыграл «Оттаву», команды забросили 13 шайб«Коламбус» без Бобровского обыграл «Оттаву», команды забросили 13 шайбВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» на домашнем льду уступила в овертайме «Коламбусу» со счетом 6:7.Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Бостон»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Бостон Брюинз» со счетом 5:1.«Детройт» уступил «Рейнджерс» в овертаймеМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Рейнджерс» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 0:1 (ОТ).Александр Медведев: Для НХЛ было бы глубочайшей ошибкой не направлять своих хоккеистов на ОИЧлен совета директоров КХЛ Александр Медведев поделился мнением о возможном отказе руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от участия в Олимпийских играх 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане (Южная Корея).День в истории. Легенде «Айлендерс» и сборной Канады Майку Босси – 60!День в истории. Легенде «Айлендерс» и сборной Канады Майку Босси – 60!Сегодня исполняется 60 лет одному из лучших снайперов в истории мирового хоккея Майку Босси.Три игрока «Миннесоты» получили статус первой звезды дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.Овечкин забил и догнал великого Гретцки, а «Вашингтон» чудесно спас матч (видео)Овечкин забил и догнал великого Гретцки, а «Вашингтон» чудесно спас матч (видео)Такие броски, как у Александра Овечкина, не берутся. Да вы сами посмотрите!НХЛ. «Калгари» проиграл «Эдмонтону», «Сан-Хосе» победил «Колорадо» в овертайме и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».«Монреаль» проиграл «Баффало», Радулов очков не набралХоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Баффало».«Филадельфия» проиграла «Нью-Джерси», Проворов отдал голевой пасХоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Джерси».«Вашингтон» в овертайме дожал «Даллас», Овечкин забросил одну шайбуХоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Вашингтону».«Аризона» обыграла «Тампу-Бэй», Наместников, Нестеров и Бурмистров набрали по очкуХоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Тампу-Бэй».«Оттава» по буллитам одолела «Торонто»Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Оттаве».«Айлендерс» одолели «Лос-Анджелес», Кулемин отдал результативный пасХоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Лос-Анджелес».
Главные новости
Ралли
Задай вопрос победителю «Дакара-2017» Эдуарду Николаеву!
Формула-1
Берни Экклстоун: Я был уволен сегодня. Мою должность занял Чейз Кэри
Хоккей
«Спартак» потерпел разгромное поражение от ЦСКА, уступив в девятом матче кряду
Хоккей
СКА победил «Сочи», Коскинен оформил третий шатаут в сезоне
Хоккей
«Магнитка» на выезде обыграла «Локомотив»
Футбол
«Ливерпуль» отдал нападающего Марковича в аренду «Халл Сити» (фото)
Хоккей
Шири, Грайсс и Оши – звезды недели в НХЛ
Футбол
Гендиректор «Кубани»: Господин Литвак согласился взять на себя текущие расходы. Долги будем выплачивать сами
Футбол
Адриано Галлиани: «Милан» не интересуется Марио Фернандесом
Футбол
Игроки «Кубани» пожаловались Мутко на задержки зарплаты
все новости
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Айлендерс
Айлендерскалендарьстатистика
Томас Грайсс
Томас Грайссвсе новости
Ти Джей Оши
Ти Джей Ошивсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости