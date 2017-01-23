Шири, Грайсс и Оши – звезды недели в НХЛ
НХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата прошедшей игровой недели.
Первой звездой признан форвард «Питтсбурга» Конор Шири. Он внес весомый вклад в четыре победы своей команды, набрав 9 (6+3) очков.
Второй звездой стал голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс. С ним команда из Нью-Йорка выиграла два матча и в одном уступила в овертайме. Грайсс отразил 97,1% бросков и пропустил в среднем 0,98 шайбы за игру. Два матча из трех он сыграл на ноль.
Третья звезда - нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши, набравший шесть (3+3) очков в трех играх.
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