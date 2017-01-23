Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Витязь3 : 3Салават Юлаев
Хоккей  ХК Сочи0 : 4СКА
Футбол  Сенегал0 : 0Алжир
Хоккей  Спартак1 : 6ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва6 : 2Трактор
Футбол  Зимбабве0 : 0Тунис
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ливерпуль» отдал нападающего Марковича в аренду «Халл Сити» (фото)

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

«Халл Сити» арендовал у «Ливерпуля» форварда Лазара Марковича до конца сезона, сообщает официальный твиттер «тигров».

Этот сезон 22-летний серб начал в португальском «Спортинге». Он провел 14 матчей за клуб из Лиссабона и забил два мяча.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
FA обвиняет Венгера в оскорблении и физическом контакте с четвертым арбитромКак сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии, главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгр обвиняется недостойном поведении по отношению к арбитру по итогам матча с «Бернли» в 22-м туре АПЛ.Деулофеу перешел из «Эвертона» в «Милан» (фото)Испанский полузащитник Жерар Деулофеу официально стал игроком «Милана». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.Клаудио Раньери: Прошлый сезон для «Лестера» – настоящая фантастика, а этот – просто реальностьГлавный тренер «Лестера» Клаудио Раньери рассказал о целях своей команды, а также высказался о выступлении своей команды в текущем сезоне.«ПСЖ» выигрывает борьбу у «Юнайтед» за нападающего «Бенфики»Нападающий «Бенфики» Гонсалу Гедиш может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.Сол Кэмпбелл: В ситуации Санчеса и «Арсенала» все зависит от желания пойти на компромиссБывший защитник лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл высказался о ситуации в стане «пушкарей» нападающего Алексиса Санчеса, который продолжает вести переговоры с клубом о новом контракте.Иванович может перейти в «Эвертон», Джагелка – в «Сандерленд»Защитник «Челси» Бранислав Иванович может стать игроком «Эвертона». Не исключено, что он станет заменой Филу Джагелке.Сеск Фабрегас: Мне нужно показывать Конте, что я заслуживаю игратьПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас после матча 22-го тура АПЛ с «Халл Сити» (2:0) оценил свое положение в лондонской команде.Кэйхилл и Терри посетили Мэйсона в больницеПолузащитника «Халл Сити» Райана Мэйсона посетили игроки «Челси» Гари Кэйхилл и Джон Терри. Напомним, что в матче с «Челси» (0:2) Мэйсон получил травму именно в столкновении с Кэйхиллом.Хосеп Гвардиола: В матче с «Тоттенхэмом» у меня было чувство дежавюГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «Тоттенхэмом» в рамках 22-го тура АПЛ (2:2).«Милан» хочет заполучить Фернандеса? Таблица трансферов РФПЛ«Милан» хочет заполучить Фернандеса? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Габриэль Жезус: Понял, что болельщики не празднуют гол, так что разозлился на себяНовичок «Манчестер Сити» Габриэль Жезус, ставший игроком английского клуба в текущее трансферное окно, поделился от дебюта в чемпионате Англии.Удаление Венгера и проломленный череп. Главные события 22-го тура АПЛУдаление Венгера и проломленный череп. Главные события 22-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в 22-м туре английской премьер-лиги.Представители «Халла» посетили Мэйсона после операции, он начал говорить«Халл Сити» на своей странице в Facebook сообщил новую информацию о состоянии здоровья полузащитника Райана Мэйсона.Роман Гутцайт: Какие же классные тренеры Гвардиола и ПочеттиноКомментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт поделился впечатлениями от игры 22-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».«МЮ» и «Челси» готовы выложить за Бэйла 172 миллиона фунтов«Манчестер Юнайтед» и «Челси» по окончании этого сезона поспорят за нападающего «Реала» Гарета Бэйла, сообщает The Sun.18-летний полузащитник Холланд перешел из «Эвертона» в «Вест Хэм»«Вест Хэм» объявил о подписании контракта с полузащитником Натаном Холландом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Бывший вратарь «Крыльев Советов» Мболи перешел в «Ренн»«Ренн» подписал контракт с алжирским вратарем Раисом Мболи. Ранее он выступал за «Крылья Советов».Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты девятого тураТурнир прогнозистов АПЛ. Результаты девятого тураВ рамках 22-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым.Полузащитник «Халла» Мэйсон перенес операцию после перелома кости черепа и находится в стабильном состоянииВ Лондоне был прооперирован полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон. Напомним, что он получил серьезную травму в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:2).17-летний нападающий АИКа Исак перешел в дортмундскую «Боруссию»Нападающий Александер Исак подписал контракт с дортмундской «Боруссией».
Главные новости
Ралли
Задай вопрос победителю «Дакара-2017» Эдуарду Николаеву!
Формула-1
Берни Экклстоун: Я был уволен сегодня. Мою должность занял Чейз Кэри
Хоккей
«Спартак» потерпел разгромное поражение от ЦСКА, уступив в девятом матче кряду
Хоккей
СКА победил «Сочи», Коскинен оформил третий шатаут в сезоне
Хоккей
«Магнитка» на выезде обыграла «Локомотив»
Футбол
«Ливерпуль» отдал нападающего Марковича в аренду «Халл Сити» (фото)
Хоккей
Шири, Грайсс и Оши – звезды недели в НХЛ
Футбол
Гендиректор «Кубани»: Господин Литвак согласился взять на себя текущие расходы. Долги будем выплачивать сами
Футбол
Адриано Галлиани: «Милан» не интересуется Марио Фернандесом
Футбол
Игроки «Кубани» пожаловались Мутко на задержки зарплаты
все новости
Халл Сити
Халл Ситикалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Лазар Маркович
Лазар Марковичвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы