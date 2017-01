«Ливерпуль» отдал нападающего Марковича в аренду «Халл Сити» (фото)

«Халл Сити» арендовал у «Ливерпуля» форварда Лазара Марковича до конца сезона, сообщает официальный твиттер «тигров».

Этот сезон 22-летний серб начал в португальском «Спортинге». Он провел 14 матчей за клуб из Лиссабона и забил два мяча.

📑 | We are delighted to confirm the signing of Lazar Marković on loan from @LFC until the end of the season #WelcomeLazar pic.twitter.com/bQcahvAwWi