«Ливерпуль» отдал нападающего Марковича в аренду «Халл Сити» (фото)
«Халл Сити» арендовал у «Ливерпуля» форварда Лазара Марковича до конца сезона, сообщает официальный твиттер «тигров».
Этот сезон 22-летний серб начал в португальском «Спортинге». Он провел 14 матчей за клуб из Лиссабона и забил два мяча.
📑 | We are delighted to confirm the signing of Lazar Marković on loan from @LFC until the end of the season #WelcomeLazar pic.twitter.com/bQcahvAwWi— Hull City (@HullCity) 23 января 2017 г.
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