Тренер Кличко: Владимир шокирует всех, бой с Джошуа долго не продлится

Джеймс Али Башир, тренер украинского боксера Владимира Кличко, поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF Энтони Джошуа.

«Владимир будет прекрасно готов. Он всегда выходит на ринг готовым на 100 процентов. Ему предстоит очень серьезный бой против большого, молодого, сильного и активного бойца с мощным ударом. В ринге сойдутся два крупных и хорошо подготовленных панчера, и кто-то окажется в нокауте.

Мы не знаем, насколько твердый подбородок у Джошуа. У Владимира же подбородок точно не слабый, как считают некоторые. Сэм Питер трижды отправлял его на настил ринга, и каждый раз Владимир вставал и в итоге выиграл бой. При том, что Питер – это один из самых мощных панчеров в тяжелом весе за последние 15-20 лет. Кличко шокирует всех, и я жду невероятный поединок. Думаю, что это будет взрывной бой, который не продлится долго. Один из этих парней окажется в нокауте. Не вижу шансов, что предстоящий бой пройдет полную дистанцию», – приводит слова специалиста Allboxing.ru

Напомним, Кличко встретится с представителем Великобритании 29 апреля в Лондоне на арене «Уэмбли».