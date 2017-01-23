СКА победил «Сочи», Коскинен оформил третий шатаут в сезоне

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Сочи» в гостях со счетом 4:0.

За петербургский клуб отличились Виктор Тихонов, Никита Гусев, Евгений Дадонов и Павел Дацюк. Голкипер армейцев Микко Коскинен третий раз в сезоне-2016/17 сыграл на ноль, до встречи с сочинцами финн не пропустил ни одной шайбы в матчах против новокузнецкого «Металлурга» (6:0) и «Нефтехимика» (4:0).

После 52 игр подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 121 очко, команда Вячеслава Буцаева занимает девятую строчку с 77 очками.

Следующий матч СКА проведет 25 января в Москве против «Спартака», «Сочи» в этот же день примет «Северсталь».