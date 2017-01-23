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Аудит стадиона в Петербурге проведут в мае-июне 2017 года

Источник:  Rambler News ServiceКомментарии

Контрольно-счетная палата Петербурга проведет аудит стадиона на Крестовском острове в мае-июне 2017 года.

 – В соответствии с планом работы на 2017 год очередной мониторинг использования бюджетных средств, направленных на проектирование и строительство футбольного стадиона, а также устранение нарушений, выявленных в 2012 году при проведении совместного со Счетной палатой Российской Федерации контрольного мероприятия, будет проведён в мае-июне этого года.

Проверяемый период будет включать в себя второе полугодие 2016 года и истекший период текущего года. Сроки проведения мониторинга сформированы с учетом продления контракта с «Метростроем» до 31 марта и значительного объема работ, которые должны быть завершены до 1 мая. Планируется, что итоговый аудит строительства стадиона будет завершен во втором квартале текущего года, – приводит слова представителя Контрольно-счетной палаты Rambler News Service.

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Напомним, 26 декабря «Метрострой», генподрядчик арены, объявил о завершении строительных работ на объекте. Три дня спустя стадион был введен в эксплуатацию. Срок сдачи работ - до 31 марта 2017 года. Также комитет по строительству Санкт-Петербурга заключил с «Метростроем» два контракта по дополнительным работам на арене общей стоимостью почти в три миллиарда рублей.

Первый матч на стадионе пройдет в апреле, это будет игра чемпионата России «Зенит»  «Урал». Арена примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.

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