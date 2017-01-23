«Спартак» потерпел разгромное поражение от ЦСКА, уступив в девятом матче кряду
«Спартак» в домашней встрече регулярного чемпионата КХЛ крупно уступил ЦСКА (1:6).
У победителей отличились Стефан Да Коста (дважды), Сергей Андронов, Александр Попов, Денис Денисов и Александр Кутузов, у проигравших - Константин Глазачев.
Красно-белые уступили в девятом матче кряду и занимают 13-е, предпоследнее место в Западной конференции. Армейцы идут в ней вторыми.
25 января «Спартак» примет СКА, а ЦСКА в тот же день сыграет на выезде с «Торпедо».
Матч
Спартак - ЦСКА - 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)
Голы:
да Коста (Петров, Ничушкин), 7:31 (0:1 - бол.). Андронов 27:56 (0:2). Попов (Петров, Ничушкин), 32:25 (0:3). Денисов (Кузьменко), 32:46 (0:4). да Коста (Блажиевский, Кузьменко), 38:04 (0:5). Глазачев (Васильев), 46:30 (1:5). Кутузов (Кузьменко), 53:18 (1:6).
Место и дата
23 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция