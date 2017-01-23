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В Ницце открыли улицу имени Жюля Бьянки (фото)

Источник:  InstagramКомментарии

Сегодня, 23 января, в Ницце прошла торжественная церемония переименования одной из улиц города в честь погибшего пилота «Формулы-1» Жюля Бьянки.

Merci Nice 🙏🏼... we miss you Jules #julesforever #jb17

Фото опубликовано Jev (@jeanericvergne)

В мероприятии приняли участие мэр города Филипп Прадаль, а также отец спортсмена Филипп Бьянки. Церемония состоялась неподалеку от стадиона «Альянц Ривьера» на углу улицы Пьера де Кубертена.

«Жюль очень любил футбол. Мы очень рады, что выбрана именно эта улица. Место не могло быть лучше», – заявил отец пилота.

Напомним, француз скончался в июле 2015 года в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной в результате аварии во время Гран При Японии-2014, когда автомобиль «Маруся» Бьянки столкнулся с эвакуационным краном. Ему было 25 лет.

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