Берни Экклстоун: Я был уволен сегодня. Мою должность занял Чейз Кэри
Берни ЭкклстоунИсточник: Associated Press
Глава менеджмента Формулы-1 Берни Экклстоун сообщил, что был уволен со своего поста, а его место занял американец Чейз Кэри.
«Я больше не руковожу «Формулой-1». Мою должность занял Чейз Кэри. Я был уволен сегодня. Я просто ухожу. Это официально. Моя новая должность? Это американский термин, это своего рода почетный президент. Я не знаю, что это значит», – цитирует Экклстоуна Auto motor und sport.
Ранее сообщалось, что новые владельцы «Королевских гонок» – Leberty Media намерены провести реструктуризацию управления гоночной серии.
Напомним, 86-летний функционер занимал должность главы менеджмента
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