Берни Экклстоун: Я был уволен сегодня. Мою должность занял Чейз Кэри

Глава менеджмента Формулы-1 Берни Экклстоун сообщил, что был уволен со своего поста, а его место занял американец Чейз Кэри.

«Я больше не руковожу «Формулой-1». Мою должность занял Чейз Кэри. Я был уволен сегодня. Я просто ухожу. Это официально. Моя новая должность? Это американский термин, это своего рода почетный президент. Я не знаю, что это значит», – цитирует Экклстоуна Auto motor und sport.

Ранее сообщалось, что новые владельцы «Королевских гонок» – Leberty Media намерены провести реструктуризацию управления гоночной серии.

Напомним, 86-летний функционер занимал должность главы менеджмента