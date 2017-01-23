Сергей Кирьяков: Видно, что игроки «Арсенала» устали, сказываются нагрузки

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение своей команды в контрольном матче от «Шахтера» из Караганды (0:1).

«Еще один хороший тест для нас. Полезной информации получили много. Посмотрели Расича в деле. По игрокам в эпизодах видно, что они устали. Нагрузки сказываются. Где-то не бежали, где-то не успевали. В атаке не хватало агрессии. Подходы к чужим воротам были, но снова не реализовали моменты.

Во втором тайме дали молодым ребятам почувствовать, что такое играть за «основу». Попробовали и разные схемы. Что касается Буранова, то будем с ним определяться. Будем определяться и по остальным молодым игрокам, время на это будет. Игру команды на стандартах не назвал бы идеальной», – приводит слова специалиста клубная пресс-служба.