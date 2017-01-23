Московское «Динамо» обыграло «Трактор», забросив шесть шайб
Хоккеисты московского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ нанесли поражение «Трактору».
Встреча между командами завершилась со счетом 6:2.
В составе столичного клуба отличились Лукаш Кашпар, Юусо Хиетанен, Артем Федоров, Максим Карпов, Артем Подшендялов и Юусо Хиетанен. Точные броски в составе проигравших на счету Максима Якуцени и Юрия Петрова.
В следующем матче «Динамо» 25 января сыграет в Москве с «Салаватом Юлаевым», а «Трактор» в тот же день проведет встречу на выезде с «Локомотивом».КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо - Трактор - 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
Голы:
Кашпар (Терещенко, Карсумс), 5:37 (1:0). Хиетанен (Терещенко, Кашпар), 8:56 (2:0). Фёдоров (Цветков), 16:31 (3:0). Якуценя (Рой, Щехура), 27:38 (3:1). Карпов (Брюквин), 28:05 (4:1). Подшендялов (Горовиков, Рылов), 38:15 (5:1). Хиетанен (Галимов), 47:29 (6:1). Петров Ю. 59:49 (6:2).
Место и дата
23 января 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция