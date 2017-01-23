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Медведев и Хачанов сыграют с Джоковичем в Кубке Дэвиса

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Федерации тенниса России и капитан мужской сборной Шамиль Тарпищев огласил состав национальной команды на матч первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса против сборной Сербии.

«Первоначально планировалось, что с сербами сыграет Донской и Рублев, но их заменили Хачанов и Медведев. У нас взят курс на омоложение сборной, и в этом плане нашим теннисистам пойдет только на пользу, что против них будет играть Джокович. Ребята будут стараться, а победим сербов или нет – это как получится. Здесь главное накапливать опыт», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

Таким образом, на игру с командой Сербии отправятся следующие российские теннисисты: Андрей Кузнецов, Константин Кравчук, Карен Хачанов и Даниил Медведев. Накануне стало известно, что первой ракеткой сербов станет Новак Джокович.

Матч Сербия – Россия состоится с 3 по 5 февраля в городе Ниш. Помимо Джоковича за команду Сербии сыграют Душан Лайович, Виктор Троицки и Ненад Зимонич в роли играющего капитана.

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