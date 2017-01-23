Virtus.pro и Natus Vincere укрепили позиции в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO

Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после первого раунда ELEAGUE Major 2017.



Датский коллектив Astralis, североамериканская команда OpTic Gaming и бразильская пятерка из SK Gaming остались в тройке лидеров. Польский коллектив Virtus.pro подвинул в рейтинге шведов из Ninjas In Pyjamas и расположился на 4 строчке.





Natus Vincere ворвалась в ТОП-10 рейтинга и заняла 9 позицию. Датская команда Cloud9 замкнула десятку, а G2 Esports расположилась на 11 месте.



Рейтинг лучших команд портала HLTV.org обновляется после проведенных турниров по Counter-Strike: Global Offensive.



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