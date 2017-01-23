Дубль Капризова не спас «Салават» от гостевого поражения в матче с «Витязем», хозяева отыгрались с 0:3
Хоккеисты «Витяза» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержали домашнюю победу над «Салаватом Юлаевым».
Встреча между командами завершилась со счетом 4:3 Б.
В составе команды из Подольска отличились Вскор Миро Аалтонен, Якуб Ержабек и Алексей Копейкинй. Три точных броска для гостей выполнили Кирилл Капризов, сделавший дубль, и Захар Арзамасцев.
Победитель этой игры определился в серии буллитов, решающий бросок нанес Никита Выглазов.
Отметим, что хозяева уступали к 24-й минуте встречи со счетом 0:3.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Витязь - Салават Юлаев - 4:3 Б. (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Капризов (Куляш, Умарк), 3:54 (0:1). Арзамасцев 22:21 (0:2). Капризов (Умарк), 23:16 (0:3). Аалтонен (Копейкин), 26:17 (1:3). Ержабек (Копейкин), 46:36 (2:3). Копейкин (Аалтонен), 50:30 (3:3).
Победный буллит:
Копейкин - 4:3.
Место и дата
23 января 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция