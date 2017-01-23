Дубль Капризова не спас «Салават» от гостевого поражения в матче с «Витязем», хозяева отыгрались с 0:3

Хоккеисты «Витяза» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержали домашнюю победу над «Салаватом Юлаевым».

Встреча между командами завершилась со счетом 4:3 Б.

В составе команды из Подольска отличились Вскор Миро Аалтонен, Якуб Ержабек и Алексей Копейкинй. Три точных броска для гостей выполнили Кирилл Капризов, сделавший дубль, и Захар Арзамасцев.

Победитель этой игры определился в серии буллитов, решающий бросок нанес Никита Выглазов.

Отметим, что хозяева уступали к 24-й минуте встречи со счетом 0:3.

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