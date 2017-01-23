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Александр Георигев: Надеюсь, в сборной России следят за чемпионатом Финляндии в том числе

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Голкипер ТПС Александр Георигев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о продлении контракта с финским клубом.

– Начали переговоры еще в ноябре, а подписал соглашение уже в первой половине декабря, переговоры вел только с ТПС. У меня было желание остаться в команде, и я рад, что так и получилось. Объявили об этом только сейчас, потому что в клубе ждали, пока подпишут контракт с другим вратарем. Мне кажется, здесь с составами на будущий сезон определяются в межсезонье. 

– Не боитесь, что в будущем из финской лиги в сборную России будет труднее попасть?
– Нет, я хочу как и каждый россиянин сыграть за национальную команду. Решение принимает тренерский штаб, надеюсь, что за чемпионатом Финляндии они следят в том числе, - сказал Георгиев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

«Рядом с Лайне понимаешь: можно пробиться и в НХЛ». Русский вратарь среди финнов

Напомним, 23 января официальный сайт ТПС сообщил о продлении контракта с российским голкипером Александром Георгиевым. Новое соглашение рассчитано на три года.

За команду из Турку 20-летний хоккеист выступает с 2014 года. В сезоне-2016/17 Георгиев провел 20 матчей (два – на ноль) в чемпионате Финляндии, где он имеет лучший процент отраженных бросков (93,37). Также на счету Георгиева шесть игр в Лиге чемпионов.

В составе сборной России вратарь стал обладателем серебряных медалей молодежного чемпионата мира-2016.

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