Кораблев покинул «Анжи» по состоянию здоровья

Как сообщает пресс-служба «Анжи», генеральный директор махачкалинского клуба Сергей Кораблев принял решение покинуть клуб.

«Сергей Владимирович оставил свой пост по состоянию здоровья. Руководство ФК «Анжи» желает Кораблеву крепкого здоровья, успехов и благодарит его за проделанную работу», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

Напомним, Кораблев занимал должность генерального директора «Анжи» с 16 июня 2014 года.

Стоит отметить, что перед Новым годом было объявлено, что Сулеймана Керимова в роли главного акционера «Анжи» сменил Осман Кадиев.