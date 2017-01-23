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Кораблев покинул «Анжи» по состоянию здоровья

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Анжи», генеральный директор махачкалинского клуба Сергей Кораблев принял решение покинуть клуб.

«Сергей Владимирович оставил свой пост по состоянию здоровья. Руководство ФК «Анжи» желает Кораблеву крепкого здоровья, успехов и благодарит его за проделанную работу», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте команды.

Напомним, Кораблев занимал должность генерального директора «Анжи» с 16 июня 2014 года.

Стоит отметить, что перед Новым годом было объявлено, что Сулеймана Керимова в роли главного акционера «Анжи» сменил Осман Кадиев.

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