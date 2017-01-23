Олег Знарок: Вы думаете, что я вам расскажу, какие вещи меня беспокоят перед плей-офф?
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:0).
– Трудный первый период. Знали, что команда бьется за плей-офф, хорошо что забили вовремя, большинство отыграли неплохо. А так - с победой всех.
– Понятно, что победили, команда набрала хороший ход, но есть ли те вещи, которые вас беспокоят перед плей-офф и если есть, то какие?
– Вы думаете, что я вам расскажу, какие вещи меня беспокоят? Наверное, нет, - приводит слова Знарка официальный сайт «Сочи».
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Сочи» в гостях со
счетом 4:0.
За
петербургский клуб отличились Виктор Тихонов, Никита Гусев, Евгений Дадонов и
Павел Дацюк. Голкипер армейцев Микко Коскинен третий раз в сезоне-2016/17
сыграл на ноль, до встречи с сочинцами финн не пропустил ни одной шайбы в
матчах против новокузнецкого «Металлурга» (6:0) и «Нефтехимика» (4:0).
Напомним, После 52
игр подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной
конференции, имея в активе 121 очко, команда Вячеслава Буцаева занимает девятую
строчку с 77 очками.
Следующий матч СКА проведет 25 января в Москве против «Спартака», «Сочи» в этот же день примет «Северсталь».