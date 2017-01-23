Вячеслав Буцаев: Со второго периода матча против СКА «Сочи» начал делать очень-очень много технических ошибок

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:4).

- Соглашусь с Олегом Знарком, мы сыграли неплохо в первом периоде. Но почему-то со второго периода начали делать очень-очень много технических ошибок, технического брака. В простых ситуациях, когда вроде владеем шайбой. Соответственно, на этом стали зарабатывать удаления, но с такой командой давать такую роскошь и играть столько времени в меньшинстве - очень тяжело. Три гола из четырех соперник забросил в большинстве. Хороший урок нам, нужно сделать правильные выводы. В первом периоде игра была хорошей, но вот те причины, которые были дальше, не позволили нам держаться в игре и набрать очки.

- В чем причина того, что хоккеисты «поплыли» во втором периоде? И почему из-за большого количества фолов так получилось, что результат такой - 0:4?

- Команда не «поплыла», а старалась играть до конца, но вот те технические проблемы, которые присутствовали, сказались на итоговом результате, - приводит слова Буцаева официальный сайт «Сочи».

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Сочи» в гостях со счетом 4:0.

За петербургский клуб отличились Виктор Тихонов, Никита Гусев, Евгений Дадонов и Павел Дацюк. Голкипер армейцев Микко Коскинен третий раз в сезоне-2016/17 сыграл на ноль, до встречи с сочинцами финн не пропустил ни одной шайбы в матчах против новокузнецкого «Металлурга» (6:0) и «Нефтехимика» (4:0).

Напомним, После 52 игр подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 121 очко, команда Вячеслава Буцаева занимает девятую строчку с 77 очками.

Следующий матч СКА проведет 25 января в Москве против «Спартака», «Сочи» в этот же день примет «Северсталь».