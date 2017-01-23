Жамнов опроверг информацию об отставке Ярушкина
Генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал информацию об отставке и.о. главного тренера Алексея Ярушкина после поражения в московском дерби от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Полный бред», – приводит слова Жамнова ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что руководство «Спартака» планирует расстаться с Ярушкиным в ближайшее время. Напомним, специалист занял пост исполняющего обязанности главного тренера красно-белых 10 октября.
«Спартак», который потерпел поражения в последних девяти встречах, занимает предпоследнее (13-е) место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков после 53 встреч.
Отметим, что сегодня столичный клуб уступил ЦСКА со счетом 1:6.
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Матч
Спартак - ЦСКА - 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)
Голы:
да Коста (Петров, Ничушкин), 7:31 (0:1 - бол.). Андронов 27:56 (0:2). Попов (Петров, Ничушкин), 32:25 (0:3). Денисов (Кузьменко), 32:46 (0:4). да Коста (Блажиевский, Кузьменко), 38:04 (0:5). Глазачев (Васильев), 46:30 (1:5). Кутузов (Кузьменко), 53:18 (1:6).
Место и дата
23 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция