Дмитрий Квартальнов: О неуважении к «Спартаку» речи нет. Просто дали Сорокину отдохнуть
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Спартаком» (6:1).
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Удивило, что ворота ЦСКА в принципиальном
дерби защищал Филоненко.
- Он уже второй матч сыграл в сезоне, - напомнил Квартальнов. - И мы с ним выиграли оба раза. Андрей в обойме. Я доволен и его выступлением в «Звезде». И тем, как он у нас тренируется. Молодой мальчишка, но мы будем продолжать давать ему шансы.
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Вы его хотели проверить в принципиальном
дерби со «Спартаком»? Или это неуважение
к сопернику – мол и с третьим вратарем
вас обыграем?
- О неуважении и речи нет. Такую мысль стоит в голову впустить, она сразу в обратку превращается. Мы Филоненко еще за неделю сказали, что он будет играть. А Илюха (Сорокин – Прим. ред.) сыграет в следующем матче. Сегодня ему дали отдохнуть. По плану так. Потому что Витька (Фаст – Прим. Ред.) не совсем здоров.
Матч
Спартак - ЦСКА - 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)
Голы:
да Коста (Петров, Ничушкин), 7:31 (0:1 - бол.). Андронов 27:56 (0:2). Попов (Петров, Ничушкин), 32:25 (0:3). Денисов (Кузьменко), 32:46 (0:4). да Коста (Блажиевский, Кузьменко), 38:04 (0:5). Глазачев (Васильев), 46:30 (1:5). Кутузов (Кузьменко), 53:18 (1:6).
Место и дата
23 января 19:30, МСА Лужники, Онлайн-трансляция