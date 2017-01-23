Дмитрий Квартальнов: О неуважении к «Спартаку» речи нет. Просто дали Сорокину отдохнуть

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Спартаком» (6:1).

- Удивило, что ворота ЦСКА в принципиальном дерби защищал Филоненко.

- Он уже второй матч сыграл в сезоне, - напомнил Квартальнов. - И мы с ним выиграли оба раза. Андрей в обойме. Я доволен и его выступлением в «Звезде». И тем, как он у нас тренируется. Молодой мальчишка, но мы будем продолжать давать ему шансы.

- Вы его хотели проверить в принципиальном дерби со «Спартаком»? Или это неуважение к сопернику – мол и с третьим вратарем вас обыграем?

- О неуважении и речи нет. Такую мысль стоит в голову впустить, она сразу в обратку превращается. Мы Филоненко еще за неделю сказали, что он будет играть. А Илюха (Сорокин – Прим. ред.) сыграет в следующем матче. Сегодня ему дали отдохнуть. По плану так. Потому что Витька (Фаст – Прим. Ред.) не совсем здоров.