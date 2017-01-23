«Тяньцзинь Цюаньцзянь» направил запрос «Зениту» по трансферу Дзюбы

Как сообщает Corriere dello Sport, китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» рассматривает возможность приобретения форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

По информации издания, клуб решил обратить внимание на игрока сине-бело-голубых после того, как нападающий «Фиорентины» Никола Калинич отказался переезжать в Китай. Владелец команды Шу Юйхуэй хотел в январе подписать одного из форвардов топ-клубов – Диего Косту, Карима Бензема, Эдинсона Кавани, либо Радамеля Фалькао – но он отказался от этой идеи из-за ужесточения лимита на легионеров.

Также отмечается, что на Дзюбу претендует еще один китайский клуб, как ранее сообщал «Советский спорт».

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Напомним, 28-летний футболист в сезоне-2016/17 провел 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2020 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет девять миллионов евро.

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3 января из петербургского клуба в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешел Аксель Витсель. По информации СМИ, трансфер китайскому клубу обошелся в 20 миллионов евро, а зарплата бельгийца составляет 18 миллионов евро в год.