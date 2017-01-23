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«Тяньцзинь Цюаньцзянь» направил запрос «Зениту» по трансферу Дзюбы

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Как сообщает Corriere dello Sport, китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» рассматривает возможность приобретения форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

По информации издания, клуб решил обратить внимание на игрока сине-бело-голубых после того, как нападающий «Фиорентины» Никола Калинич отказался переезжать в Китай. Владелец команды Шу Юйхуэй хотел в январе подписать одного из форвардов топ-клубов – Диего Косту, Карима Бензема, Эдинсона Кавани, либо Радамеля Фалькао – но он отказался от этой идеи из-за ужесточения лимита на легионеров.

Также отмечается, что на Дзюбу претендует еще один китайский клуб, как ранее сообщал «Советский спорт».

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Напомним, 28-летний футболист в сезоне-2016/17 провел 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» истекает 30 июня 2020 года. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет девять миллионов евро.

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3 января из петербургского клуба в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешел Аксель Витсель. По информации СМИ, трансфер китайскому клубу обошелся в 20 миллионов евро, а зарплата бельгийца составляет 18 миллионов евро в год. 

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