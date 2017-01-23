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Глава WADA рассказал, при каких условиях Россия может быть лишена ЧМ-2018

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Глава независимой комиссии WADA Ричард Паунд прокомментировал возможное лишение России права проведения чемпионата мира по футболу.

«Если основные участники ЧМ-2018 действительно решат бойкотировать турнир, то это, безусловно, повлечет необходимость определенных действий и переноса турнира в другую страну», – сказал Паунд в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года и пройдет на 12 стадионах в 11 городах России.

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