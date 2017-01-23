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Тунис и Сенегал вышли в 1/4 финала Кубка африканских наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоялись очередные матчи группового этапа Кубка африканских наций.

Сборная Туниса одержала уверенную победу над командой Зимбабве со счетом 4:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Наим Слити, Юссеф Мсакни, Яссин Хенисси и Вахби Хазри. У проигравших голы в активе Кноуледжа Мусона и Тендаи Ндоро.

Таким образом, сборная Туниса выходит в следующую стадию турнира, где ей предстоит встретиться с командой Буркина-Фасо, за которую выступает Шарль Каборе из «Краснодара».

В другой встрече игрового дня команда Алжира разошлась миром со сборной Сенегала (2:2).

Счет в матче открыл форвард «Лестера» Ислам Слимани, а в конце первого тайма Папе Диоп восстановил равновесие в игре. На 52-й минуте все тот же Слимани вывел Алжир вперед, однако, Мусса Сов сравнял счет спустя минуту.

Такими образом, сборная Сенегала проходит дальше и сыграет в 1/4 финала турнира с командой Камеруна.

Кубка африканских наций
Группа В
3-й тур

Матч

Зимбабве - Тунис - 2:4 (1:4)

Голы

Слити 9 (0:1). Мсакни 22 (0:2). Хенисси 36 (0:3). Мусона 42 (1:3). Хазри 45 (1:4 - пен.). Ндоро 58 (2:4).

Состав

Зимбабве: Мкурува, Намойнесу, Звикерви, Бхасера, Муройва, Биллиат, Катсанде, Накамба, Фири (Ндоро, 46), Мусона (Махачи, 89), Мушекви

Тунис: Жриди, Наггуез, Бен Юссеф, Абденнур, Маалул, Мсакни (Халифа, 78), Сасси, Хазри (Лахмар, 63), Слити (Азуни, 83), Бен Амор, Хенисси

Предупреждения:

Фири, 9; Намойнесу, 44 - Бен Амор, 33; Наггуез, 85

Место и дата

23 января 22:00, Стад д'Ангондье, Онлайн-трансляция

Матч

Сенегал - Алжир - 2:2 (1:1)

Голы

Слимани 10 (0:1). Диоп 44 (1:1). Слимани 52 (1:2). Соу 54 (2:2).

Состав

Сенегал: Н'Диай Х., Мбоджи (Дьедиу, 70), Туре, Сисс, Диоп, Сарр, Н'Дойе, Ндиай (Гуйе, 78), Диаме, Соу, Конате (Диалло, 90)

Алжир: Асселах, Манди, Кадамуро, Гулам, Мефтах, Браими, Ханни (Геззаль, 83), Гедиура, Марез, Бенталеб, Слимани (Бунеджа, 80)

Предупреждения:

Дьедиу, 74 - Гулам, 39; Бенталеб, 39; Кадамуро, 58

Судья:

Джошуа Бондо (Ботсвана)

Место и дата

23 января 22:00, Стад де Францевилль, Онлайн-трансляция

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