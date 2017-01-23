Тунис и Сенегал вышли в 1/4 финала Кубка африканских наций

Сегодня состоялись очередные матчи группового этапа Кубка африканских наций.

Сборная Туниса одержала уверенную победу над командой Зимбабве со счетом 4:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Наим Слити, Юссеф Мсакни, Яссин Хенисси и Вахби Хазри. У проигравших голы в активе Кноуледжа Мусона и Тендаи Ндоро.

Таким образом, сборная Туниса выходит в следующую стадию турнира, где ей предстоит встретиться с командой Буркина-Фасо, за которую выступает Шарль Каборе из «Краснодара».

В другой встрече игрового дня команда Алжира разошлась миром со сборной Сенегала (2:2).

Счет в матче открыл форвард «Лестера» Ислам Слимани, а в конце первого тайма Папе Диоп восстановил равновесие в игре. На 52-й минуте все тот же Слимани вывел Алжир вперед, однако, Мусса Сов сравнял счет спустя минуту.

Такими образом, сборная Сенегала проходит дальше и сыграет в 1/4 финала турнира с командой Камеруна.

Кубка африканских наций

Группа В

3-й тур