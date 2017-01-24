Денис Глушаков: «Кому за 30, добро пожаловать в «Клуб крокодилов»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как проходит первый сбор красно-белых в зимнее межсезонье.

«Кому за 30, добро пожаловать в «Клуб крокодилов». У нас очень молодая команда. Комбаров недавно отметил день рождения, так что он уже там, скоро попаду и я. Конечно, хочется всегда быть молодым и красивым, отметить день рождения в кругу семьи. Но это сборы, работа, подготовка к чемпионату, так что ничего страшного — здесь чуть-чуть отметим, а затем в Москве остальные празднования продолжатся.

Денек погуляем и отправимся на сборы дальше. Сборы проходят, как и обычно. Тяжело, беговая работа на первом сборе. Думаю, все идет в правильном направлении, вес в наших ногах, головах и силах. Каррера даст отдохнуть, но перебарщивать нельзя. Если погуляем очень много, на вторых сборах это аукнется», - цитирует Глушакова «Матч ТВ».