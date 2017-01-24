Денис Глушаков: «Кому за 30, добро пожаловать в «Клуб крокодилов»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, как
проходит первый сбор красно-белых в зимнее межсезонье.
«Кому за 30, добро пожаловать в «Клуб крокодилов». У нас очень
молодая команда. Комбаров недавно отметил день рождения, так что он уже там,
скоро попаду и я. Конечно, хочется всегда быть молодым и красивым, отметить
день рождения в кругу семьи. Но это сборы, работа, подготовка к чемпионату, так
что ничего страшного — здесь чуть-чуть отметим, а затем в Москве остальные
празднования продолжатся.
Денек погуляем и отправимся на сборы дальше. Сборы проходят, как
и обычно. Тяжело, беговая работа на первом сборе. Думаю, все идет в правильном
направлении, вес в наших ногах, головах и силах. Каррера даст отдохнуть, но
перебарщивать нельзя. Если погуляем очень много, на вторых сборах это аукнется»,
- цитирует Глушакова «Матч ТВ».