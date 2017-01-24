Илья Воробьев: С «Локомотивом» получилась серьезная игра уровня плей-офф.
Главный тренере магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал
победу своих подопечных над «Локомотивом» (4:1) в матче регулярного чемпионата
КХЛ.
«Знали, что «Локомотив»
сейчас на подъеме, поэтому готовились, получилась серьезная игра уровня
плей-офф», - сказал Воробьев на послематчевой пресс-конференции.
Напомним,у хозяев льда отличился Александр Кадейкин, у гостей - Александр Семин, Сергей Терещенко, Ян Коварж и Евгений Тимкин. Ярославцы занимают третье место в Западной конференции, уральцы лидируют на Востоке.
Матч
Локомотив - Металлург Мг - 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Голы:
Сёмин (Ли), 21:17 (0:1). Кадейкин 31:43 (1:1). Терещенко (Тимкин, Филиппи), 32:07 (1:2). Коварж (Мозякин, Антипин), 33:51 (1:3). Тимкин 59:52 (1:4 - п.в.).
Место и дата
23 января 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция