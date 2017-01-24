Алексей Кудашов: Не хочу делить команду на звенья
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал
поражение своих подопечных от «Магнитки» (1:4) в матче регулярного чемпионата
КХЛ.
- Очень робко начали игру. Вообще играли с большим уважением к
сопернику, отдали шайбу вместо того, чтобы самим контролировать ее больше и
лишить ее соперника. Моменты у нас были, но вратарь здорово сыграл у
«Металлурга».
- Согласны ли с тем, что первое звено растворилось?
- Не
только первое звено, но и еще ряд игроков. Не хочу делить команду на звенья.
Были игроки, кто не попал в игру.
- Матч с «Магниткой» позволит
сделать какие-то выводы?
- Да,
каждый матч нам сейчас дает и положительные, и отрицательные моменты, на
которые мы смотрим, которые мы видим и которые нужно успеть исправить до
плей-оффа. Сегодня мы проиграли все единоборства, из-за этого не забирали
шайбу, были вынуждены обороняться.
- Осипов не играл месяц, Апальков в защитной маске после травмы.
Стоило ли их так «бросать под танк»?
- А когда еще?
- По вратарю сегодня вопросов нет?
- Первые две шайбы – рикошеты, подставления, закрывали, так что никаких нареканий нет.
Матч
Локомотив - Металлург Мг - 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Голы:
Сёмин (Ли), 21:17 (0:1). Кадейкин 31:43 (1:1). Терещенко (Тимкин, Филиппи), 32:07 (1:2). Коварж (Мозякин, Антипин), 33:51 (1:3). Тимкин 59:52 (1:4 - п.в.).
Место и дата
23 января 19:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция