Алексей Кудашов: Не хочу делить команду на звенья

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своих подопечных от «Магнитки» (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Очень робко начали игру. Вообще играли с большим уважением к сопернику, отдали шайбу вместо того, чтобы самим контролировать ее больше и лишить ее соперника. Моменты у нас были, но вратарь здорово сыграл у «Металлурга».

- Согласны ли с тем, что первое звено растворилось?

- Не только первое звено, но и еще ряд игроков. Не хочу делить команду на звенья. Были игроки, кто не попал в игру.

- Матч с «Магниткой» позволит сделать какие-то выводы?

- Да, каждый матч нам сейчас дает и положительные, и отрицательные моменты, на которые мы смотрим, которые мы видим и которые нужно успеть исправить до плей-оффа. Сегодня мы проиграли все единоборства, из-за этого не забирали шайбу, были вынуждены обороняться.

- Осипов не играл месяц, Апальков в защитной маске после травмы. Стоило ли их так «бросать под танк»?

- А когда еще?

- По вратарю сегодня вопросов нет?

- Первые две шайбы – рикошеты, подставления, закрывали, так что никаких нареканий нет.