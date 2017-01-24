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Полузащитник «Рубина» Лестьенн стал отцом (фото)

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

У полузащитника «Рубина» Максима Лестьенна родился сын, сообщает пресс-служба казанской команды.

«Рубиновые, сегодня семья #FCRK стала больше - у Максима Лестьенна родился сын! Поздравляем!», - говорится в официальном твиттере команды.

Напомним, 24-летний бельгиец перешел в команду из Казани летом 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в семи матчах РФПЛ, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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