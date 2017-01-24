Полузащитник «Рубина» Лестьенн стал отцом (фото)
У полузащитника «Рубина» Максима Лестьенна родился сын,
сообщает пресс-служба казанской команды.
«Рубиновые, сегодня семья #FCRK стала больше - у Максима Лестьенна родился сын! Поздравляем!», - говорится в официальном твиттере команды.
Рубиновые, сегодня семья #FCRK стала больше - у Максима Лестьенна родился сын! Поздравляем! #НашРубин pic.twitter.com/nZeUeu2ZUu— «Рубин» Казань (@fcrk) 23 января 2017 г.
Напомним, 24-летний бельгиец перешел в команду из Казани летом
2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в семи матчах РФПЛ, в
которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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