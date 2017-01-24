Александр Гулявцев: Мы просто бьемся в каждом матче

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу своей команды над «Торпедо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Провели неплохой матч против очень хорошей команды, хотя и находимся на разных полюсах турнирной таблицы. Шансы у нас остаются, пусть и теоретические. Мы просто бьемся в каждом матче. Сегодня выдержали план на игру, хотя было много удалений. Но повоевали, посражались в меньшинстве, ловили шайбу на себя, и это заряжало команду. Плюс забили свое большинство, довели матч до победы. Хочу поблагодарить ребят. Готовимся к следующему матчу», - сказал Гулявцев на послематчевой пресс-конференции.