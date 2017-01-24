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Петерис Скудра: Слабо сыграли, много индивидуальных ошибок, поэтому такой результат

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение своих подопечных от «Северстали» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Слабое начало игры, слабая концентрация в мелочах, а потом перестроиться не смогли. Слабо сыграли, много индивидуальных ошибок, поэтому такой результат. Все просто. Не было игры, не было паса, концентрация на мелочах отсутствовала. После второго периода игру можно было заканчивать. Увы, очень много игроков слишком легковесно действуют на площадке. Нам нужно будет определиться, с кем мы будем сражаться в плей-офф», - сказал Скудра на послематчевой пресс-конференции.

Матч

Торпедо - Северсталь - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Хохлов (Стасенко, Чернов), 3:55 (0:1). Полак (Чернов), 20:43 (0:2). Эштон (Жердев, Грачев), 26:46 (1:2). Трунёв (Трубачёв, Вовченко), 51:45 (1:3).

Место и дата

23 января 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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