Вингер «Вольфсбурга» Энрике продолжит карьеру в «Сантосе»

Вингер «Вольфсбурга» Бруно Энрике в ближайшее время станет игроком бразильского «Сантоса», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

26-летнему бразильцу осталось только пройти медобследование, после которого он подпишет контракт с «Сантосом».

Сума трансфера не раскрывается, но по данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, стоимость перехода крайнего нападающего обошлась бразильскому клубу в четыре миллиона евро.

Напомним, Энрике перешел в «Вольфсбург» в январе 2016 года. С тех пор за немецкий клуб бразилец сыграл в 17 матчах, в которых не забил ни одного мяча, но отдал две голевые передачи.

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