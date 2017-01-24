Liberty Media объявила о завершении сделки по покупке «Формулы-1»

Компания Liberty Media объявила о завершении сделки по приобретению «Формулы-1», сообщает официальный сайт американской корпорации.

Новым исполнительным директором «Королевских гонок» назначен Чейз Кэри. Берни Экклстоун уволен с этого поста и назначен почетным президентом и консультантом совета директоров.

«Мы очень рады завершить сделку по приобретению «Формулы-1» и подтвердить назначение Чейза Кэри на должность исполнительного директора. Существует огромная возможность для роста этого вида спорта. Мы уверены в том, что Чейз со своим опытом и способностями сможет добиться этого. Я бы хотел поблагодарить Берни Экклстоуна, который становится почетным председателем, за его огромный успех в создании этого замечательного спорта», - заявил исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей.

Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, в сентябре приобрела 18,7% акций «Больших призов» за 746 миллионов долларов. Тогда же корпорация получила право на выкуп 100% акций. Стоимость «Формулы-1» составила 8 миллиардов долларов.