Чейз Кэри: Я рад занять пост исполнительного директора «Формулы-1»
Новый исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри
прокомментировал свое назначение, а также поблагодарил Берни Экклстоуна за
проделанную работу.
«Я очень рад занять новую должность исполнительного
директора «Королевских гонок». «Формула-1» имеет огромный потенциал с множеством
нереализованных возможностей. Я много слышал от болельщиков, команд, федерации,
промоутеров и спонсоров многочисленные идеи по поводу будущего этого вида
спорта. Мы будем работать со всеми этими партнерами, чтобы вывести «Формулу-1»
на новый уровень.
Я хотел бы поблагодарить Берни за его работу в течение
нескольких десятилетий. Он и его команда руководителей сделали этот вид спорта
тем, что он представляет сейчас. Берни всегда будет частью семьи
«Формулы-1», - сказал Кэри.
Напомним, американская корпорация Liberty Media объявила
о завершении сделки по приобретению «Формулы-1». Новым
исполнительным директором «Королевских гонок»
назначен Чейз Кэри. Берни Экклстоун уволен с этого поста и назначен почетным
президентом и консультантом совета директоров.