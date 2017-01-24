Чейз Кэри: Я рад занять пост исполнительного директора «Формулы-1»

Новый исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри прокомментировал свое назначение, а также поблагодарил Берни Экклстоуна за проделанную работу.

«Я очень рад занять новую должность исполнительного директора «Королевских гонок». «Формула-1» имеет огромный потенциал с множеством нереализованных возможностей. Я много слышал от болельщиков, команд, федерации, промоутеров и спонсоров многочисленные идеи по поводу будущего этого вида спорта. Мы будем работать со всеми этими партнерами, чтобы вывести «Формулу-1» на новый уровень.

Я хотел бы поблагодарить Берни за его работу в течение нескольких десятилетий. Он и его команда руководителей сделали этот вид спорта тем, что он представляет сейчас. Берни всегда будет частью семьи «Формулы-1», - сказал Кэри.

Напомним, американская корпорация Liberty Media объявила о завершении сделки по приобретению «Формулы-1». Новым исполнительным директором «Королевских гонок» назначен Чейз Кэри. Берни Экклстоун уволен с этого поста и назначен почетным президентом и консультантом совета директоров.